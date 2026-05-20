Benetton Rugby | il calendario URC esordio a Monigo contro i Dragons

Il campionato URC per il Benetton Rugby si apre con una partita contro i Dragons sul campo di Monigo. La stagione prevede diverse sfide, tra cui trasferte in Sudafrica che richiedono attenzione alla gestione fisica della squadra. Il calendario include incontri chiave per la qualificazione ai playoff, con partite che richiedono strategia e preparazione accurata. La sequenza di gare e la loro distribuzione influiscono sulle possibilità di mantenere alta la forma e di ottenere risultati utili.

? Domande chiave Come influenzerà il calendario la gestione fisica dei Leoni in Sudafrica?. Quali sono le sfide cruciali per non restare fuori dai playoff?. Perché i derby natalizi contro le Zebre sono fondamentali per la classifica?. Chi saranno i principali ostacoli per i biancoverdi nel secondo semestre?.? In Breve Torneo tra Italia, Scozia, Galles, Irlanda e Sudafrica dal 25 settembre al 15 maggio.. Derby natalizi contro Zebre Parma il 19 e il 27 dicembre a Monigo.. Sfide cruciali a gennaio contro Vodacom Bulls e Sharks il 30 gennaio.. Tournée in Sudafrica e sfida contro Lions il 24 aprile a Ellis Park.. Il Benetton Rugby alzerà il sipario sulla nuova stagione dello United Rugby Championship venerdì 27 settembre 2026 a Monigo, sfidando in casa i Dragons Rugby per l’esordio ufficiale del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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