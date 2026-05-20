Benefit concert 10 | il violinista Petrotto e il BachstringEnsemble si esibiscono per solidarietà

Palermo si appresta ad ospitare il Benefit Concert 10, un evento musicale previsto per sabato 30 maggio 2026 alle ore 19, nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo in via Francesco Bentivegna 62b. L’appuntamento vede protagonista il violinista Petrotto e il BachstringEnsemble, che si esibiranno per sostenere iniziative di solidarietà. La serata si inserisce tra gli eventi della stagione musicale cittadina e si svolge in un contesto religioso.

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