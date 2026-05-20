Oggi è andata in onda un nuovo episodio di Beautiful, la soap opera americana trasmessa da oltre 25 anni nel primo pomeriggio su Canale 5. Per chi si fosse perso la puntata, è possibile guardare la replica in streaming. Le piattaforme online consentono di recuperare gli episodi già andati in onda, offrendo l’opportunità di seguire le vicende dei protagonisti in qualsiasi momento. La serie, molto seguita, mantiene vivo l’interesse del pubblico grazie alle sue trame e ai personaggi che si susseguono nel tempo.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 20 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Beautiful dall11 al 17 maggio 2026: Hope bacia Finn e Steffy lascia tutto

Pan biscotto, fragole, panna montata e mascarpone: ecco come realizzare una torta di fragole colorata di rosa, perfetta per le feste di primavera. La ricetta x.com

È la mia missione riprogettare ogni Pokémon. Ecco la mia versione di Rattata, Raticate, Spearow, Fearow, Ekans e Arbok reddit

Beautiful: che fine ha fatto Felicia Forrester? Ecco com'è oggi la sorella di RidgeCi sono personaggi destinati a non tornare – non a breve e forse per sempre – nelle puntate di Beautiful. Tra questi c’è quello di Felicia, la sorella di Ridge e per molti anni protagonista delle ... comingsoon.it