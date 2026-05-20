Beautiful anticipazioni 20 maggio 2026 | i festeggiamenti in onore di Brooke infastidiscono Steffy

Oggi, mercoledì 20 maggio 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful. Nella puntata, i festeggiamenti in onore di Brooke causano fastidio a Steffy, portando a nuovi sviluppi tra i personaggi coinvolti. La trama si concentra sulle reazioni dei protagonisti di fronte alle celebrazioni, con alcune tensioni che si fanno più evidenti nel corso delle scene. La puntata si inserisce nel filo narrativo che sta caratterizzando questa stagione della soap.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 20 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che RJ visibilmente scosso ha raccontato ai suoi genitori la scoperta fatta da Luna in merito allo zaino di Tom Starr. Anche Katie è stata informata dal nipote e questo ha alimentato ancora di più i suoi sospetti su Poppy. Intanto nella villa di Eric si terrà una festa per onorare l'incredibile successo ottenuto da Brooke a Monte Carlo con il rilancio della Brooke's Bedroom e saranno tutti entusiasti. La nuova collezione ha fatto esplodere le vendite alla Forrester Creations. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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