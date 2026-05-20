Be my sunshine (titolo originale Ada Masal?) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 25 al 29 maggio? Scopriamolo insieme. Be my sunshine, trame al 29 maggio. Nel corso dei nuovi episodi assisteremo al tentativo di Haziran di far colpo su Poyraz. La ragazza deciderà di fare qualcosa di speciale per lui e di recarsi a casa di Aliye per trovare la ricetta del suo famoso börek, per poi prepararlo per l’amato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Be my sunshine, anticipazioni settimanali dal 25 al 29 maggio: Haziran fa un gesto avventato (per avere la ricetta del börek di Aliye)

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BE MY SUNSHINE ANTICIPAZIONI: Idil SEMPRE più vicina a Batu, il piano per DIVIDERE Haziran e Poyraz

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