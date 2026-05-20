BCP inaugura a Palazzo Vallelonga la mostra Tracce Vesuviane di Lello Esposito
Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 18.30, presso Palazzo Vallelonga a Torre del Greco, si tiene l'inaugurazione della mostra “Tracce Vesuviane” dell'artista Lello Esposito. La mostra si svolge nella storica sede della banca, un edificio che si trova nel centro della città. L'evento apre le porte a una serie di opere realizzate dall'artista, che sarà presente all'inaugurazione. La mostra resterà aperta al pubblico per un certo periodo.
BCP inaugura giovedì 28 maggio 2026, alle ore 18.30, presso Palazzo Vallelonga, storica sede della banca a Torre del Greco, la mostra Tracce Vesuviane dell’artista Lello Esposito.Alla serata inaugurale interverranno l’artista Lello Esposito, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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