Bcp a Palazzo Vallelonga le Tracce Vesuviane di Lello Esposito | incontro tra arte identità e territorio

Bcp inaugura giovedì 28 maggio 2026, alle ore 18,30, presso Palazzo Vallelonga, storica sede della banca a Torre del Greco, la mostra Tracce Vesuviane dell’artista Lello Esposito. Alla serata inaugurale interverranno Lello Esposito, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il direttore del Mattino Vincenzo di Vincenzo, il presidente della Bcp Domenico Borriello e l’amministratore delegato Mario Crosta. L’esposizione nasce dall’incontro tra la visione artistica di Lello Esposito e l’attenzione che Bcp dedica da sempre alla crescita culturale e sociale delle comunità locali, coltivando un legame profondo con le proprie radici e un forte senso di responsabilità verso il territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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