Battiti Live Spring | ospiti di questa sera canzoni e cantanti

Questa sera, nel contesto di Battiti Live Spring, si esibiranno diversi artisti e cantanti noti del panorama musicale italiano. Tra gli ospiti previsti ci sono Annalisa, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Baby K e Michele Bravi. La manifestazione si svolge in un evento dedicato alla musica, con esibizioni dal vivo di questi artisti. La serata si concentra sulla presentazione di canzoni e performance musicali, senza ulteriori dettagli sulla scaletta o sull’ordine degli interventi.

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