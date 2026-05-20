Battiti Live Spring | ospiti di questa sera canzoni e cantanti
Questa sera, nel contesto di Battiti Live Spring, si esibiranno diversi artisti e cantanti noti del panorama musicale italiano. Tra gli ospiti previsti ci sono Annalisa, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Baby K e Michele Bravi. La manifestazione si svolge in un evento dedicato alla musica, con esibizioni dal vivo di questi artisti. La serata si concentra sulla presentazione di canzoni e performance musicali, senza ulteriori dettagli sulla scaletta o sull’ordine degli interventi.
Annalisa, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Baby K, Michele Bravi: sono solo alcuni degli ospiti di questa sera del Battiti Live Spring Questa sera va in onda ilBattiti Live Spring, l’ultimo appuntamento con Alvin e Michelle Hunziker. Poi, dalla prossima settimana, la conduttrice condurràSuper Karaoke, delle serate che cercano di far rivivere il vecchio format portato in auge da Fiorello. C’è grande attesa per questo ultimo appuntamento, anche perché la musica su Canale 5 funziona ed infatti il programma musicale sta vincendo tutte le serate. La settimana scorsa non è andato in onda per lasciare spazio alla Coppa Italia ma due settimane fa,contro i David di Donatello, ha realizzato 2. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Tim Battiti Live Spring - Annalisa
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