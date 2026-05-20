Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv | dove vedere la terza puntata

Da tpi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza puntata di Battiti Live Spring 2026 sarà trasmessa in diretta sia su Canale 5 che in streaming, a partire dal 29 aprile in prima serata. Lo show, condotto da Michelle Hunziker e Alvin, si svolge durante la primavera e comprende un totale di tre puntate. La trasmissione si può seguire in modo digitale e televisivo, con dettagli sulla programmazione disponibili sui canali ufficiali. La diretta coinvolge un pubblico che può seguire l’evento sia in TV che online.

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. Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in diretta tv e streaming? Lo show in edizione primaverile condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e Alvin va in onda dal 29 aprile in prima serata per tre puntate. Nel cast ben 52 artisti tra i più affermati del momento, molti dei quali reduci dall’ultimo Sanremo. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento con la seconda puntata questa sera, 20 maggio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Battiti Live Spring 2026 streaming live. Se non siete a casa, potete recuperare i concerti in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Tpi.it

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