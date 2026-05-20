Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv | dove vedere la terza puntata

La terza puntata di Battiti Live Spring 2026 sarà trasmessa in diretta sia su Canale 5 che in streaming, a partire dal 29 aprile in prima serata. Lo show, condotto da Michelle Hunziker e Alvin, si svolge durante la primavera e comprende un totale di tre puntate. La trasmissione si può seguire in modo digitale e televisivo, con dettagli sulla programmazione disponibili sui canali ufficiali. La diretta coinvolge un pubblico che può seguire l’evento sia in TV che online.

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. Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in diretta tv e streaming? Lo show in edizione primaverile condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e Alvin va in onda dal 29 aprile in prima serata per tre puntate. Nel cast ben 52 artisti tra i più affermati del momento, molti dei quali reduci dall’ultimo Sanremo. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento con la seconda puntata questa sera, 20 maggio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Battiti Live Spring 2026 streaming live. Se non siete a casa, potete recuperare i concerti in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la terza puntata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tim Battiti Live Spring - Sarah Toscano Sullo stesso argomento Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la prima puntataBattiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la prima puntata Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in diretta tv e streaming? Lo show... Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la seconda puntataBattiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la seconda puntata Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in diretta tv e streaming? Lo show... #battitispringlive vince la serata di mercoledì 6 maggio 2026. #AscoltiTv x.com Tim Battiti Live Spring 2026: scaletta e anticipazioni puntata di stasera 29 aprile! reddit Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della terza puntataBattiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della terza puntata su Canale 5, 20 maggio ... tpi.it Tim Battiti Live Spring 2026, scaletta e cantanti della finale con Michelle Hunziker e Alvin allaconduzioneTim Battiti Live Spring 2026 chiude su Canale 5 con Michelle Hunziker, Alvin e una lunga lineup di artisti italiani ... donnamoderna.com