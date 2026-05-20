Battiti Live Spring 2026 anticipazioni e scaletta ultima puntata stasera 20 maggio 2026 da Elodie ad Annalisa da Emma a Tananai

Stasera si tiene l’ultima puntata di Battiti Live Spring 2026, in programma il 20 maggio. L’evento vede la partecipazione di numerosi artisti, tra cui Elodie, Annalisa, Emma e Tananai. Michelle Hunziker e Alvin conducono l’appuntamento, accompagnando il pubblico tra le esibizioni dal vivo e gli ospiti presenti. La scaletta si concentra sulle performance dei cantanti più ascoltati del momento, con un mix di successi recenti e momenti di intrattenimento. La serata si svolge in diretta, con musica e spettacolo.

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