Basta un cognome straniero per dire no | ecco la sfida per l' accoglienza
Un rapporto recente evidenzia come, per alcuni giovani ex Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) seguiti dall’Opera Salesiana di Castel de’ Britti, ottenere un lavoro stabile non rappresenti più la principale difficoltà. Basta infatti un cognome straniero per incontrare rifiuti e ostacoli. La questione dell’accoglienza si intreccia con le sfide di integrazione nel mondo del lavoro, dove spesso i pregiudizi legati all’origine influenzano le opportunità disponibili.
Trovare un lavoro stabile, per molti giovani ex Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) seguiti dall’Opera Salesiana di Castel de’ Britti, non è più l’ostacolo principale. Una volta compiuti 18 anni e terminato il percorso in comunità, bisogna trovare un tetto. È qui che si inserisce "Verso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Il figlio di Montecristo | 1940 | film drammatico romantico
Sullo stesso argomento
Crozza-Tajani e gli “avvertimenti” ai Paesi in guerra: “Voglio dire basta Putin…Teheran, e basta! Ah, hanno capito pasta?”Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+,...
Basket, guerra per il settimo straniero: la Lega sfida la FIP e i sindacati? Punti chiave Come può il settimo straniero fermare la fuga verso gli USA? Perché i contratti NIL americani mettono in crisi i club italiani? Chi...
Basta un cognome straniero per dire no: ecco la sfida per l'accoglienza x.com
Era marocchino. È bastata questa frase, dopo quello che è accaduto a Modena, per dare a molti l’illusione di aver capito tutto. Come se le origini potessero spiegare da sole la violenza. Come se bastasse un cognome, una provenienza, un’etichetta per mett facebook