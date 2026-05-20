Basta un cognome straniero per dire no | ecco la sfida per l' accoglienza

Un rapporto recente evidenzia come, per alcuni giovani ex Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) seguiti dall’Opera Salesiana di Castel de’ Britti, ottenere un lavoro stabile non rappresenti più la principale difficoltà. Basta infatti un cognome straniero per incontrare rifiuti e ostacoli. La questione dell’accoglienza si intreccia con le sfide di integrazione nel mondo del lavoro, dove spesso i pregiudizi legati all’origine influenzano le opportunità disponibili.

Trovare un lavoro stabile, per molti giovani ex Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) seguiti dall’Opera Salesiana di Castel de’ Britti, non è più l’ostacolo principale. Una volta compiuti 18 anni e terminato il percorso in comunità, bisogna trovare un tetto. È qui che si inserisce "Verso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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