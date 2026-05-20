Basket weekend decisivo tra Eurolega e playoff Serie A | Final Four di Atene e quarti LBA live su Sky

Nel corso di questo fine settimana, gli appassionati di basket potranno seguire in diretta su Sky e NOW le sfide delle Final Four di Eurolega, che si svolgono ad Atene, e i quarti di finale dei playoff della Serie A Unipol. L’evento si svolge dal 21 al 24 maggio e rappresenta un momento cruciale per entrambe le competizioni, con molte partite che decideranno le sorti delle prossime fasi. Gli incontri saranno trasmessi in diretta e visibili a tutti gli abbonati alle piattaforme.

Dal 21 al 24 maggio grande spettacolo su Sky e NOW con le Final Four di Eurolega ad Atene e i playoff della Serie A Unipol. In campo Olympiacos, Real Madrid, Milano, Bologna, Trento e Brescia. Sarà un lungo weekend dedicato al grande basket quello proposto da Sky e NOW tra Eurolega e playoff della Serie A Unipol. Dal 21 al 24 maggio riflettori puntati sia sulla Final Four di Eurolega ad Atene sia sui quarti di finale del campionato italiano, entrati nella fase decisiva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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One WIN from Final Four | Fenerbahçe - Zalgiris | EuroLeague Basketball PLAYOFFS

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