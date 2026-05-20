Basket l' OraSì torna al PalaCosta e si prepara a Fidenza per il secondo turno dei play-out

Domani sera alle ore 20.30, il PalaCosta ospiterà la prima partita del secondo turno dei play-out di serie B nazionale di basket. L'OraSì Basket Ravenna giocherà contro la Foppiani Fulgor Fidenza in un incontro che decide la permanenza nella categoria. La sfida rappresenta il primo confronto tra le due squadre in questa fase dei playoff, e si svolgerà in un impianto che torna ad accogliere la squadra dopo alcune trasferte.

Domani sera, alle ore 20.30, il PalaCosta ospita Gara 1 del secondo turno dei play-out di serie B nazionale: l'OraSì Basket Ravenna affronta la Foppiani Fulgor Fidenza in una serie che vale la permanenza nella categoria.Archiviata la serie contro Fiorenzuola, chiusa 3-0, i giallorossi tornano sul. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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