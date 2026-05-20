Baseball l’under 9 entusiasma a Marrara Battuti tra gli applausi i pari età di Castenaso
Sul campo di Marrara si sono sfidate le squadre under 9 in una partita che ha coinvolto spettatori e appassionati. I giovani atleti hanno dato vita a un incontro ricco di azioni e momenti di grande entusiasmo, con il punteggio finale di 16-12 a favore della squadra di casa. La partita si è conclusa tra gli applausi, con i bambini di entrambe le squadre che hanno mostrato impegno e spirito di gruppo durante tutta la gara.
L’ under 9 entusiasma sul diamante di Marrara tra sogni, difese d’autore e spirito di squadra, superando 16-12 Castenaso. Terza giornata di campionato ricca di emozioni, Riccardo Bonazza e Nico Tieghi firmano la giocata decisiva. Spettacolo sugli spalti e in panchina per il tifo dei compagni. In un’atmosfera ricca di entusiasmo, i giovanissimi atleti hanno dato vita ad una mattinata di sport puro, dove il risultato finale ha ceduto il passo a valori ben più importanti: l’ inclusione, il rispetto e la crescita collettiva. La sfida sul campo ha regalato anche ottimi spunti tecnici. Fino al terzo inning la partita è rimasta in perfetto equilibrio, con un continuo testa a testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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