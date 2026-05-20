Baseball l’under 9 entusiasma a Marrara Battuti tra gli applausi i pari età di Castenaso

Sul campo di Marrara si sono sfidate le squadre under 9 in una partita che ha coinvolto spettatori e appassionati. I giovani atleti hanno dato vita a un incontro ricco di azioni e momenti di grande entusiasmo, con il punteggio finale di 16-12 a favore della squadra di casa. La partita si è conclusa tra gli applausi, con i bambini di entrambe le squadre che hanno mostrato impegno e spirito di gruppo durante tutta la gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui