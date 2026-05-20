Baseball | il Trento rimonta i Dragons e punta alla vetta del girone

Nel campionato di baseball, il Trento ha centrato una rimonta importante contro i Dragons, recuperando sei punti subito subiti. La squadra ha iniziato il primo inning con una forte spinta offensiva, guidata da un singolo di un giocatore specifico, che ha permesso di mettere a segno i primi punti della partita. Questa rimonta ha portato i lupi a riavvicinarsi nel punteggio, aprendo la strada a un secondo tempo di gioco che ha permesso loro di ambire alla vetta del girone.

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? Punti chiave Come ha fatto il Trento a recuperare 6 punti subito subiti?. Chi ha guidato la rimonta offensiva dei lupi nel primo inning?. Perché la prestazione di Gianotti è stata decisiva in difesa?. Come potrà il Trento difendere il primato contro i Wizards?.? In Breve I Dragons di Castelfranco Veneto segnano 6 punti nel primo inning della sfida.. Lacchin gestisce 113 lanci totali garantendo resistenza alla difesa trentina.. Gianotti contribuisce con un doppio al sesto inning e due eliminazioni difensive.. Il Trento affronta la trasferta contro i Wizards di Villafranca nel prossimo turno.. Il Trento si è imposto con un punteggio di 13 a 8 contro i Dragons di Castelfranco Veneto nella sfida di domenica 17 maggio, conquistando una posizione di vertice nel girone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baseball: il Trento rimonta i Dragons e punta alla vetta del girone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Baseball, Trento in vetta alla classificaLa bella vittoria di domenica 17 maggio contro gli imbattuti Dragons di Castelfranco Veneto, porta tre formazioni al comando del girone: Trento,... Leggi anche: Baseball, l'Italia batte anche il Messico: è ai quarti del Classic da prima del girone