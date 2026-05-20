Bari | triduo di Santa Rita Comitato

A Bari, il comitato dedicato a Santa Rita ha annunciato un evento per mercoledì 20 maggio 2026. Alle ore 10:00, ci sarà un corteo con tamburi e lo stendardo di Santa Rita che attraverserà le vie della zona Modugno e il mercato coperto. L’iniziativa si inserisce nel triduo dedicato alla santa, e rappresenta un momento di ringraziamento per la comunità locale. La partecipazione prevede un corteo a piedi che coinvolgerà i presenti lungo il percorso.

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Di seguito un comunicato diffuso dal comitato Santa Rita: Mercoledì 20 Maggio 2026: Ore 10:00: Tamburi con lo stendardo di Santa Rita in giro per le vie di zona Modugno e mercato coperto, segno di di ringraziamento. Ore 17:30 Santo Rosario e Triduo in onore di Santa Rita ( In Chiesa ) Giovedì 21 Maggio 2026 Ore 17:30: Santo Rosario ( in Chiesa ) Ore 18:00 Santa Messa ( in Chiesa ) a fine messa ci sarà il Triduo a Santa Rita e preghiera di affidamento. Ore 19:00 Rievocazione del Transito di Santa Rita e benedizione degli oggetti di devozione. Ore 19:10 corteo storico di Santa Rita. PARTENZA: Parrocchia Madre Della Divina Provvidenza, via V. Ricchioni,via G. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: triduo di Santa Rita Comitato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bari: Messa Crismale e l’unità del clero guidano il Triduo Pasquale Leggi anche: Antes Bari accreditata nel comitato consultivo misto della Asl di Bari Bari: triduo di Santa Rita ComitatoRingraziamo il Comune di Bari,il presidente del Terzo Municipio Luisa Verdoscia, il Comando della polizia Locale . Un Ringraziamento Speciale alla ditta Edilizia Edile Residenziale – Bari – dei ... noinotizie.it Santa Rita. Bari: il quartiere san Paolo in festa. Anche noi aspettiamo Papa LeoneC’è un’oasi, al san Paolo, quartiere nella periferia nord-ovest di Bari, ricoperta di fiori variopinti e di un silenzio carico di devozione. Corone del Rosario, foto e preghiere scritte a mano si ... agensir.it