Bari 2026 | l’IA e una web app per guidare il turismo nella città

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari nel 2026 sarà introdotta una nuova web app che utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare i visitatori a scoprire la città. La piattaforma fornirà informazioni sui punti di interesse e suggerimenti personalizzati in tempo reale. La tecnologia mira a rendere più semplice la visita e l’esplorazione attraverso un’interfaccia digitale. L’obiettivo è migliorare l’esperienza turistica, offrendo strumenti innovativi per orientarsi e conoscere meglio il patrimonio locale.

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? Domande chiave Come cambierà l'esperienza turistica grazie all'intelligenza artificiale della nuova web app?. Quali zone meno note di Bari verranno scoperte grazie alla mappa digitale?. Come influirà l'aumento dei turisti sulla gestione dei rifiuti e dei trasporti?. Perché la mobilità notturna e le locazioni turistiche sono cruciali per il progetto?.? In Breve Pietro Petruzzelli punta a espandere il turismo verso Ceglie del Campo e San Paolo.. La piattaforma ha registrato 260mila accessi da 110 nazioni tra maggio 2024 e oggi.. Il turismo locale ha registrato un incremento del 120% nell'ultimo decennio.. Verranno distribuite 150mila mappe cartacee per collegare i cittadini alla web app. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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