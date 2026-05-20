Bari 2026 | l’IA e una web app per guidare il turismo nella città
A Bari nel 2026 sarà introdotta una nuova web app che utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare i visitatori a scoprire la città. La piattaforma fornirà informazioni sui punti di interesse e suggerimenti personalizzati in tempo reale. La tecnologia mira a rendere più semplice la visita e l’esplorazione attraverso un’interfaccia digitale. L’obiettivo è migliorare l’esperienza turistica, offrendo strumenti innovativi per orientarsi e conoscere meglio il patrimonio locale.
? Domande chiave Come cambierà l'esperienza turistica grazie all'intelligenza artificiale della nuova web app?. Quali zone meno note di Bari verranno scoperte grazie alla mappa digitale?. Come influirà l'aumento dei turisti sulla gestione dei rifiuti e dei trasporti?. Perché la mobilità notturna e le locazioni turistiche sono cruciali per il progetto?.? In Breve Pietro Petruzzelli punta a espandere il turismo verso Ceglie del Campo e San Paolo.. La piattaforma ha registrato 260mila accessi da 110 nazioni tra maggio 2024 e oggi.. Il turismo locale ha registrato un incremento del 120% nell'ultimo decennio.. Verranno distribuite 150mila mappe cartacee per collegare i cittadini alla web app. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Bari, Tiziana Carella confermata alla guida della Uil Pensionati Puglia
Sullo stesso argomento
Una mappa hi-tech per scoprire Bari: la web app del turismo si allea con l'Intelligenza ArtificialeL'iniziativa punta alla creazione di una sinergia tra pubblico e privato, finalizzata alla conoscenza di Bari e del suo territorio, promuovendo da un...
Turismo digitale sempre più accessibile: novità per la web app ReggioCalabriaGuide.itCon l’arrivo della stagione estiva e il conseguente incremento dei flussi turistici sul territorio, ReggioCalabriaGuide.
Tour de France Automobile 2026 by GC Aesthetics a supporto di Bari-Race for the Cure GC Aesthetics sceglie di essere al nostro fianco attraverso la partecipazione di ben 297 auto storiche in occasione del famoso Tour de France Automobile Trasform - Facebook facebook
Erasmus in Italia: Richiesta di indicazioni per studi vocali (Bari vs. L’Aquila) reddit
Bari, università LUM ospita l’edizione 2026 della sessione regionale del Parlamento Europeo GiovaniTre giorni di confronto su identità, territorio e sviluppo. A Bari, l’edizione 2026 della Sessione Regionale del parlamento Europeo Giovani dal titolo ‘‘Dalle Radici alle Strade: turismo e trasformazi ... trmtv.it