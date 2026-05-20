Bari 2026 | l’IA e una web app per guidare il turismo nella città

A Bari nel 2026 sarà introdotta una nuova web app che utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare i visitatori a scoprire la città. La piattaforma fornirà informazioni sui punti di interesse e suggerimenti personalizzati in tempo reale. La tecnologia mira a rendere più semplice la visita e l’esplorazione attraverso un’interfaccia digitale. L’obiettivo è migliorare l’esperienza turistica, offrendo strumenti innovativi per orientarsi e conoscere meglio il patrimonio locale.

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