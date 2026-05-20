Durante una festa per la vittoria dello scudetto, un video diffuso mostra un gesto di Nicolò Barella rivolto a Chivu, un ex calciatore e attuale collaboratore dello staff. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione, evidenziando il ruolo di Barella come leader nel gruppo. La scena si svolge in un momento di celebrazione, e il gesto viene interpretato come un segnale di rispetto e riconoscimento tra i membri dello staff e i giocatori.

di Alberto Petrosilli Un dettaglio che racconta il peso di Nicolò Barella nello spogliatoio nerazzurro: il gesto verso Chivu non è passato inosservata. Nicolò Barella continua a confermarsi molto più di un semplice leader tecnico per l’Inter Milan. Il centrocampista nerazzurro, protagonista assoluto in campo durante tutta la stagione, ha dimostrato ancora una volta anche il suo enorme peso umano all’interno dello spogliatoio con un gesto che non è sfuggito ai tifosi più attenti durante la premiazione scudetto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter In un video condiviso su X dalla pagina Solo ed esclusivamente Inter, si nota infatti come Cristian Chivu stesse cercando di restare defilato durante i festeggiamenti, lasciando ai giocatori il centro della scena nel momento del sollevamento del trofeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella leader vero: il gesto con Chivu durante la festa scudetto non passa inosservato – VIDEO

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