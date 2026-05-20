Barbiere fuorilegge scattano denuncia e chiusura dell' attività per motivi di sicurezza e salute
Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia ha notificato la chiusura di un barber shop nel centro storico di Spoleto. L’attività è stata sospesa a causa di violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono state avviate anche procedure di denuncia nei confronti del gestore dell’attività. La decisione è stata presa dopo controlli che hanno evidenziato irregolarità gravi e multiple rispetto alle norme vigenti.
Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia ha chiuso un barber shop del centro spoletino, sospendendone l'attività dopo aver rilevato gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Il provvedimento è scattato al termine di un accesso ispettivo che i militari hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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