Barbiere fuorilegge scattano denuncia e chiusura dell' attività per motivi di sicurezza e salute

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia ha notificato la chiusura di un barber shop nel centro storico di Spoleto. L’attività è stata sospesa a causa di violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono state avviate anche procedure di denuncia nei confronti del gestore dell’attività. La decisione è stata presa dopo controlli che hanno evidenziato irregolarità gravi e multiple rispetto alle norme vigenti.

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Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia ha chiuso un barber shop del centro spoletino, sospendendone l'attività dopo aver rilevato gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Il provvedimento è scattato al termine di un accesso ispettivo che i militari hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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