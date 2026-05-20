Barbiere fuorilegge scattano denuncia e chiusura dell' attività per motivi di sicurezza e salute

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia ha notificato la chiusura di un barber shop nel centro storico di Spoleto. L’attività è stata sospesa a causa di violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono state avviate anche procedure di denuncia nei confronti del gestore dell’attività. La decisione è stata presa dopo controlli che hanno evidenziato irregolarità gravi e multiple rispetto alle norme vigenti.

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