Baleno festival 2026 | a Bergamo la cultura non ha barriere
Dal 3 al 7 giugno, il parco Ermanno Olmi di Bergamo ospiterà l’ottava edizione di Baleno Festival, un evento dedicato alla cultura che si svolgerà all’aperto. Durante questa settimana, il parco si trasformerà in un luogo di incontro per attività artistiche, musicali e partecipative rivolte a tutti. L’iniziativa mira a promuovere la creatività e l’inclusione, offrendo uno spazio di aggregazione senza barriere. La manifestazione coinvolgerà diverse realtà locali e cittadini, che si riuniranno per condividere momenti di svago e cultura.
Dal 3 al 7 giugno il parco Ermanno Olmi di Bergamo si trasformerà in uno spazio aperto alla creatività, all’inclusione e alla partecipazione collettiva grazie all’ottava edizione di Baleno Festival. Un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per la città, capace di mettere insieme arte, fragilità e socialità attraverso laboratori, musica, performance e momenti di incontro pensati per essere davvero accessibili a tutti. Il festival affonda le proprie radici nelle collaborazioni e nelle relazioni durature costruite con il progetto Tantemani della cooperativa sociale Patronato San Vincenzo, con l’obiettivo di creare un momento di festa e progettualità condivisa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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