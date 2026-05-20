Baleno festival 2026 | a Bergamo la cultura non ha barriere

Dal 3 al 7 giugno, il parco Ermanno Olmi di Bergamo ospiterà l’ottava edizione di Baleno Festival, un evento dedicato alla cultura che si svolgerà all’aperto. Durante questa settimana, il parco si trasformerà in un luogo di incontro per attività artistiche, musicali e partecipative rivolte a tutti. L’iniziativa mira a promuovere la creatività e l’inclusione, offrendo uno spazio di aggregazione senza barriere. La manifestazione coinvolgerà diverse realtà locali e cittadini, che si riuniranno per condividere momenti di svago e cultura.

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