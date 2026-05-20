Il prossimo 21 maggio, a Statte, si terrà una giornata dedicata alla memoria e alla riflessione, proposta da Bakari Sako. La decisione è stata comunicata dai consiglieri comunali Artuso, Caputo e Semeraro, che fanno parte del gruppo “Uniti per...”. L’evento mira a coinvolgere la comunità locale in un momento di ricordo e consapevolezza, anche se ancora non sono stati resi noti dettagli specifici sul programma o sulle modalità di svolgimento.

Tarantini Time Quotidiano I consiglieri comunali Artuso, Caputo e Semeraro del gruppo “Uniti per Statte”, insieme al consigliere Cristoforo del Gruppo Misto, hanno protocollato una richiesta ufficiale indirizzata al sindaco di Statte, al presidente del Consiglio comunale e all’intera assise cittadina per istituire, il prossimo 21 maggio, una giornata di ricordo e riflessione dedicata a Bakari Sako. La proposta nasce dopo l’omicidio del lavoratore agricolo maliano avvenuto il 9 maggio scorso, un episodio che ha profondamente colpito il territorio ionico e alimentato il dibattito sui temi della violenza giovanile, dell’integrazione, della legalità e dell’emarginazione sociale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Bakari Sako, proposta a Statte una giornata di memoria e riflessione il 21 maggio

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