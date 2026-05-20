baby judoka alla morigia la carica dei trecento

Domenica scorsa, la palestra Morigia di Ravenna ha ospitato il Trofeo delle 4 Città, dedicato ai giovani judoka tra i 5 e gli 11 anni. L’evento ha visto la partecipazione di circa trecento bambini, che si sono confrontati in diverse categorie di peso e età. I giovani atleti provenivano da varie località della regione e hanno dato vita a una giornata di gare intense e coinvolgenti, davanti a un pubblico di familiari e appassionati.

La palestra Morigia di Ravenna è stata il teatro del Trofeo delle 4 Città, riservato ai giovani judoka dai 5 agli 11 anni, evento disputatosi domenica scorsa. La tappa ravennate è stata organizzata dal Centro Sportivo Village e hanno gareggiato ben 300 atleti, tutti premiati. Hanno presenziato alle premiazioni l’assessora alle Politiche Europee Barbara Monti e il presidente provinciale FIJLKAM Ravenna, Vito Durante. Il Village ha ottenuto il primo posto con Paride Corrado, Azzurra Mancini, Noah Tondo, Agnese Petretti, Miriam Patrizio, Oleksandr Martseniuk, Lorenzo Peluso, Giuseppe Mezzina, Andrea Giorgi, Sara Harbaoui, Rayen Oueslati, Nazar Mytzak, Edoardo Casadio, Luca Popa, Arya Legati, Franesco Morelli, Matteo Herta e Riccardo Gariboldo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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