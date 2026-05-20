A Napoli, alcune persone amano seguire con passione lo sport e tifano per le squadre locali, ma quando si tratta di allenatori di successo, spesso si verificano situazioni complicate. Dopo aver investito in tecnici di alto livello, si è assistito a partenze improvvise o a scelte che hanno sorpreso gli addetti ai lavori. Non sono stati resi pubblici tutti i motivi dietro le decisioni di allenatori di alto profilo, anche se si parla di un certo antagonismo nei confronti di chi ottiene risultati importanti.

Non sappiamo quali delle tante cause hanno determinato la scelta di Conte. Sicuramente c’è il peso di una città, o almeno di una parte di essa, che odia i vincenti. In fondo un napoletano per esserlo ha due possibilità: o vive all’estero o deve scappare prima di essere triturato. Ci sono analogie profonde su come sono arrivati negli anni i quattro scudetti del Napoli. Maradona arrivò in una squadra che a stento riusciva a salvarsi dalla serie B. L’ha portata dove sappiamo nel mondo e poi sappiamo pure come è dovuto scappar via da Napoli. Spalletti è arrivato in una stagione dove le contestazioni erano più forti degli applausi, vince e se ne va in una dinamica molto diversa intuendo, però, alcuni aspetti di questo ambiente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Avere i migliori, “usarli” e poi vederli scappare via: è lo sport di Napoli (di una parte di Napoli)

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