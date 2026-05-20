Avellino l' incontro tra Laura Nargi e gli agricoltori della Media Valle del Sabato

Da avellinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica 17 maggio 2026, una candidata a sindaco ha incontrato una delegazione di agricoltori provenienti dalla Media Valle del Sabato. L'incontro si è svolto con l’obiettivo di ascoltare le esigenze e le proposte dei rappresentanti del Comitato Agricoltori Avellinesi, guidati dal responsabile Roberto Lauro. Durante il confronto, sono stati discussi vari temi legati all’attività agricola e alle problematiche del settore nella zona. L’evento si è concluso con un momento di dialogo tra le parti.

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Nella serata di domenica 17 maggio 2026, la candidata a sindaco Laura Nargi ha incontrato una delegazione del Comitato Agricoltori Avellinesi Media Valle del Sabato, guidata dal responsabile Roberto Lauro, in un momento caratterizzato da ascolto, confronto e dialogo costruttivo. All’incontro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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