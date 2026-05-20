Autovelox implacabile In 7 mesi 5.281 multe Ferrini | Meno incidenti Casali | È come prima
In sette mesi, il sistema di autovelox installato sulla via Cervese tra Calabrina e Pioppa ha rilevato 5.281 violazioni di velocità. Tra i rappresentanti locali, alcuni sostengono che il dispositivo abbia contribuito a una riduzione degli incidenti, mentre altri affermano che la situazione rimane invariata rispetto al passato. I dati raccolti coprono il periodo da ottobre 2025 ad aprile 2026 e sono ancora in fase di analisi per confermare l'effettivo incasso generato. La discussione sulla sua efficacia prosegue tra le diverse parti coinvolte.
Sono state 5.281 le violazioni accertate dal dispositivo automatico di rilevamento della velocità installato sulla via Cervese, tra gli abitati di Calabrina e Pioppa, nel periodo compreso tra ottobre 2025 e aprile 2026, che hanno portato a un incasso (ancora da verificare nel dettaglio) di 1.145.000 euro. È quanto emerge dalla risposta che l’Assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini ha dato all’interrogazione presentata da Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia, in consiglio comunale. "Il velox– commenta l’assessore – rientra in un più ampio percorso finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale lungo una delle arterie più trafficate del territorio comunale, interessata durante tutto l’anno da elevati flussi di traffico e particolarmente congestionata nei mesi estivi per i collegamenti verso la costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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