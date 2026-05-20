Autovelox implacabile In 7 mesi 5.281 multe Ferrini | Meno incidenti Casali | È come prima

In sette mesi, il sistema di autovelox installato sulla via Cervese tra Calabrina e Pioppa ha rilevato 5.281 violazioni di velocità. Tra i rappresentanti locali, alcuni sostengono che il dispositivo abbia contribuito a una riduzione degli incidenti, mentre altri affermano che la situazione rimane invariata rispetto al passato. I dati raccolti coprono il periodo da ottobre 2025 ad aprile 2026 e sono ancora in fase di analisi per confermare l'effettivo incasso generato. La discussione sulla sua efficacia prosegue tra le diverse parti coinvolte.

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