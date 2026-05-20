Autorità portuale la Giunta non si pronuncia sulla relazione ispettiva | è polemica
Durante la seduta del consiglio regionale di martedì 19 maggio 2026, Davide Natale del Partito Democratico ha interrogato la Giunta sulle misure che intende adottare in seguito alla relazione ispettiva riguardante l'Autorità portuale. La Giunta non ha fornito una risposta specifica sulla relazione, mantenendo il silenzio su eventuali iniziative future o accertamenti. La richiesta di chiarimenti ha suscitato polemiche tra i consiglieri presenti in aula.
In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 19 maggio 2026 Davide Natale (Pd) ha chiesto alla Giunta quali azioni adotterà per accertare quanto accaduto e quali iniziative assumerà per uniformare l'azione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale a quanto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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