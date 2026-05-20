Autogrill di Anagni UGL in assemblea | Condizioni di lavoro inaccettabili

I lavoratori dell'autogrill situato nella zona di servizio sulla A1, in direzione sud, hanno partecipato ieri a un'assemblea sindacale promossa dalla UGL Terziario di Frosinone. L'incontro si è svolto nel piazzale esterno dell'area di servizio e ha coinvolto i dipendenti dell'azienda. La riunione è stata organizzata per discutere le attuali condizioni di lavoro, che i rappresentanti sindacali hanno definito inaccettabili. La situazione ha suscitato l'interesse di chi osserva il settore dei servizi di ristorazione autostradale.

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