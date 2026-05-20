Autogrill di Anagni UGL in assemblea | Condizioni di lavoro inaccettabili
I lavoratori dell'autogrill situato nella zona di servizio sulla A1, in direzione sud, hanno partecipato ieri a un'assemblea sindacale promossa dalla UGL Terziario di Frosinone. L'incontro si è svolto nel piazzale esterno dell'area di servizio e ha coinvolto i dipendenti dell'azienda. La riunione è stata organizzata per discutere le attuali condizioni di lavoro, che i rappresentanti sindacali hanno definito inaccettabili. La situazione ha suscitato l'interesse di chi osserva il settore dei servizi di ristorazione autostradale.
Lavoratori dell'Autogrill "La Macchia Ovest" di Anagni sono scesi in campo ieri con un'assemblea sindacale promossa dalla UGL Terziario di Frosinone, nel piazzale esterno dell'area di servizio sulla A1 (direzione sud). L'iniziativa segna l'inizio di una mobilitazione contro quello che il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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