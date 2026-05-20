Autoerotismo sulla tratta Modena-Parma schiaffeggiato dalle ragazze

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un viaggio sulla tratta tra Modena e Parma, un passeggero ha raccontato di aver subito comportamenti inappropriati da parte di alcune ragazze. Secondo la sua testimonianza, si è sentito imbarazzato e ha cercato di evitare il contatto visivo, abbassando lo sguardo e concentrandosi su fuori finestrino. La sua reazione è stata quella di mantenere un atteggiamento di apparente indifferenza, cercando di non attirare l’attenzione su di sé.

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«Mi sono congelata. Ho abbassato lo sguardo e ho cercato di guardare fuori dal finestrino, facendo finta di niente». È ancora scossa la giovane parmigiana che ha raccontato a La Gazzetta di Modena quanto sarebbe accaduto all’alba di domenica 17 maggio, durante il viaggio in treno da Modena a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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