Auto usate dentro lo stabilimento dove vengono ricondizionate prima di tornare in strada

Le auto usate vengono ricondizionate in uno stabilimento prima di essere rimmesse in circolazione. Fino a pochi anni fa, acquistare un'auto usata online significava affidarsi principalmente a foto, descrizioni e garanzie promesse, confidando molto sulla reputazione del concessionario. La mancanza di un'interazione diretta e di controlli sul veicolo rendeva questa scelta rischiosa per molti acquirenti. Oggi, però, si osservano cambiamenti nel settore che cercano di aumentare la trasparenza e la sicurezza delle transazioni digitali.

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Comprare un’ auto usata online, fino a qualche anno fa, sembrava quasi un azzardo. Foto, descrizioni, qualche garanzia promessa e molta fiducia da mettere sul piatto verso il concessionario di turno. Oggi quel mondo sta cambiando il modo di approcciarsi verso il grande pubblico, soprattutto spinto da operatori che provano a trasformare l’usato in un prodotto più controllato, più verificabile e meno affidato alla fortuna. BrumBrum, marchio italiano del gruppo europeo Aramis, si muove proprio in questa direzione: vendere auto usate sul web, ma con alle spalle un processo industriale fatto di minuziosi controlli, ripristini e attente certificazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto usate, dentro lo stabilimento dove vengono ricondizionate prima di tornare in strada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Dentro i modi di dire (da dove vengono e cosa ci dicono)"L'Associazione Ponte Insieme si può vi invita a partecipare alla presentazione del libro "Modi di dire" di Vittorio Pampagnin. Ad Arezzo quasi diecimila auto usate con profili di rischio. Chi compra, spesso non lo saAcquistare un’auto usata senza conoscerne la storia può costare molto più del previsto: l’80% degli utenti italiani che ha ricevuto un report Carfax... Dentro la Factory di brumbrum: ecco come rinasce l' #autousate. Nel polo di Reggio Emilia, il ricondizionamento diventa un modello industriale da oltre 300 controlli di qualità. Dettagli qui: motorionline.com/oltre-300-cont… #brumbrum #automotive x.com Auto usate: prezzi alle stelle (+25% in 6 anni), ma il mercato resta leaderIl mercato delle auto usate è da anni su un trend positivo, ma non manca un problema analogo a quello delle immatricolazioni del nuovo: l’aumento dei prezzi. In particolare, secondo la 32ª edizione ... quattroruote.it Boom di vendite di auto usate in Italia: ecco lo studioUna nuova instant survey di Areté analizza i vantaggi relativi all’acquisto di auto usate: italiani disposti a spendere fino a 20mila euro per comprare la prossima vettura di seconda mano dietro il ... tg24.sky.it