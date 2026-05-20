Un'auto ha investito la folla a Modena, provocando diverse persone ferite. Durante le indagini, Salim El Koudri si è mostrato più volte arrabbiato mentre parlava al telefono. È stato richiesto di fornire il codice di sblocco del suo telefono per consentire i controlli necessari. I rilievi sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell'incidente e raccogliere eventuali prove digitali. La polizia sta lavorando per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali responsabilità.

Salim El Koudri voleva colpire più persone possibile e, al momento, non ci sono elementi per ritenere che il suo gesto fosse dovuto ai disturbi psichici per i quali in passato era stato in cura. È quanto ha deciso il gip di Modena con la convalida dell’arresto del 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato con l’auto sulla folla. I vicini hanno parlato di chiamate al telefono concitate nei giorni precedenti. Le analisi sul telefono di Salim El Koudri Per Salim El Koudri è stata confermata la custodia cautelare in carcere, ma è stato disposto anche un periodo di osservazione delle sue condizioni in strutture specializzate. Per la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi, era chiara la volontà dell’uomo di dirigere la sua Citroen C3 contro più persone possibile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, Salim El Koudri più volte furioso al telefono: analisi sul dispositivo

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Auto sulla gente a Modena, chi è Salim El Koudri (laureato in Economia)

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