A Modena si sono verificati alcuni feriti dopo che una vettura ha investito diversi passanti nel centro città. L’automobilista coinvolto, un uomo di 60 anni, è stato dimesso dall’ospedale nel tardo pomeriggio di ieri. Una turista tedesca rimasta coinvolta nell’incidente sta migliorando, mentre altre quattro persone sono ancora ricoverate con prognosi riservata. Gli interventi medici continuano per le persone rimaste ferite nello scontro.

Le condizioni dei feriti di Modena – investiti dalla Citroen C3 di Salim El Koudri – stanno gradualmente migliorando: quattro di loro sono in lenta ripresa ma ancora ricoverati con prognosi riservata, mentre lo chef di 60 anni è stato dimesso ieri nel tardo pomeriggio dall’ospedale di Baggiovara. Il quadro clinico dei coniugi 55enni – ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna – resta ancora complesso ma la lenta ripresa e il continuo monitoraggio delle evoluzioni fanno ben sperare i medici. Anche la turista tedesca di 69 con anni con entrambe le gambe amputate si sta assestando nel suo percorso di lieve miglioramento: l’Ospedale Civile di Baggiovara presso cui è ricoverata ha supposto addirittura un suo rientro in patria nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto sui passanti a Modena: dimesso lo chef di 60 anni, migliora la turista tedesca. Quattro feriti ancora ricoverati

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