Auto fantasma scoperta in un garage | sequestrato il veicolo denunciato un 53enne del Chietino

I carabinieri della stazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore hanno sequestrato un’auto di grande valore trovata in un garage. Il veicolo risultava coinvolto in un procedimento per appropriazione indebita. Un uomo di 53 anni, residente nella provincia, è stato denunciato in relazione alla scoperta. L’auto, definita “fantasma” a causa della sua presenza inspiegabile, è stata recuperata durante un controllo di routine. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sulla gestione di veicoli di provenienza sconosciuta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui