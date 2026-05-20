Auto fantasma scoperta in un garage | sequestrato il veicolo denunciato un 53enne del Chietino
I carabinieri della stazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore hanno sequestrato un’auto di grande valore trovata in un garage. Il veicolo risultava coinvolto in un procedimento per appropriazione indebita. Un uomo di 53 anni, residente nella provincia, è stato denunciato in relazione alla scoperta. L’auto, definita “fantasma” a causa della sua presenza inspiegabile, è stata recuperata durante un controllo di routine. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sulla gestione di veicoli di provenienza sconosciuta.
Un’autovettura di ingente valore nascosta in un garage e risultata oggetto di una denuncia per appropriazione indebita è stata recuperata dai carabinieri della stazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Al termine dell’operazione, come riportato da IlPescara un uomo di 53 anni, residente in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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