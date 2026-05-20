Auto contro scooter centauro sbalzato sull’asfalto | trasportato d' urgenza in elicottero al Bufalini

Nella mattinata di mercoledì si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter nei pressi dell’incrocio tra via Molara e via Cella Raibano a Riccione. Un centauro è stato sbalzato sull’asfalto e successivamente trasportato d’urgenza in elicottero al ospedale Bufalini. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti altri dettagli sulle cause dello scontro.

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