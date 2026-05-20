Auto contro scooter centauro sbalzato sull’asfalto | trasportato d' urgenza in elicottero al Bufalini
Nella mattinata di mercoledì si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter nei pressi dell’incrocio tra via Molara e via Cella Raibano a Riccione. Un centauro è stato sbalzato sull’asfalto e successivamente trasportato d’urgenza in elicottero al ospedale Bufalini. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti altri dettagli sulle cause dello scontro.
Brutto incidente nella mattinata di mercoledì (20 maggio) nei pressi dell’incrocio tra via Molara e via Cella Raibano a Riccione. Intorno alle 9,30 una Nissan Micra, guidata da una donna, si è scontrata con uno scooter condotto da un uomo classe 1969.Leggi le notizie di RiminiToday su WhatsApp. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
SCONTRO AUTO MOTO, GRAVE UN 19ENNE, I RESIDENTI: «QUI CORRONO TROPPO» | 21/04/2026
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Violenta botta fra auto e moto, giovanissimo centauro 'vola' sull'asfalto: trasportato in elicottero all'ospedale
Leggi anche: Scontro nella notte tra auto e scooter: 15enne sbalzato sull’asfalto
Statale Amalfitana, scontro tra auto e scooter: ferito centauro salernonotizie.it/2026/05/04/sta… x.com
Casalettto Vaprio. Scontro auto-scooter, centauro nel fosso facebook
Drammatico incidente a Caselle Torinese: coinvolte un'auto e uno scooter, morto il centauro Raffaele SimoniUn drammatico incidente si è verificato nella prima serata di martedì, 19 maggio 2026 all'incrocio tra via Torino (la provinciale 2) e strada Ciriè a Caselle Torinese. Nel violento sinistro sono stati ... torinotoday.it
Secondigliano, auto contro scooter, morto un centauro di sessant’anniAveva da poco compiuto sessant'anni il centauro coinvolto in un incidente stradale domenica 28 dicembre nel quartiere Secondigliano e deceduto in ospedale ieri, lunedì 29, a causa delle ferite ... napoli.repubblica.it