Auto ariete Spaccata in gioielleria

Una vettura è stata rubata in città prima di essere utilizzata per un colpo in centro storico. Gli investigatori riferiscono che l’auto è stata usata come ariete per sfondare la vetrina di una gioielleria. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata, quando il veicolo è stato scagliato contro il negozio, causando danni alla struttura. Non ci sono ancora dettagli sui responsabili o sui possibili bottini, mentre le forze dell’ordine stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona.

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Prima il furto di una vettura in città, poi la corsa verso il centro storico e infine l’assalto fulmineo alla gioielleria con la tecnica dell’auto-ariete. È un colpo da film quello messo a segno nella notte tra lunedì e martedì a Busto Arsizio, dove una banda di ladri ha preso di mira la Saci Gioielli, prestigiosa oreficeria a pochi passi dalla basilica di San Giovanni. Il blitz è scattato intorno all’1.45 in via Don Minzoni, all’angolo con via Milano. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato un’utilitaria rubata poco prima per sfondare la serranda e la vetrina del negozio. Una volta all’interno del laboratorio orafo, la banda ha agito in pochi minuti, puntando direttamente ai monili e ai preziosi custoditi nelle teche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Auto ariete. Spaccata in gioielleria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Colpo da Film: Banda di Ladri Svaligia Gioielleria di Cecina con Auto-Ariete e Fuga Virale Sullo stesso argomento Auto come ariete. Razzia dei ladri in gioielleriaGioiellerie della provincia nel mirino dei ladri: a neanche 48 ore di distanza dal colpo a Sasso Marconi, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì,... Auto usata come ariete contro la vetrina di una gioielleria: è il secondo furto in 24 ore a RomaEnnesimo furto in una gioielleria romana: usata un'auto come ariete per sfondare la saracinesca. Auto ariete. Spaccata in gioielleriaI malviventi hanno arraffato gioielli per un valore ancora in fase di quantificazione, per poi dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non si esclude che i ladri abbiano utilizzato un ... ilgiorno.it #AutoAriete - Results on X | Live Posts & Updates x.com Spaccata nella notte in centro a Busto Arsizio: auto usata come ariete contro una gioielleriaColpo poco prima delle 2 in via don Minzoni. I ladri hanno sfondato la vetrina con una Fiat Panda rubata e sono riusciti a fuggire con alcuni preziosi ... laprovinciadivarese.it