Auto ariete Spaccata in gioielleria
Una vettura è stata rubata in città prima di essere utilizzata per un colpo in centro storico. Gli investigatori riferiscono che l’auto è stata usata come ariete per sfondare la vetrina di una gioielleria. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata, quando il veicolo è stato scagliato contro il negozio, causando danni alla struttura. Non ci sono ancora dettagli sui responsabili o sui possibili bottini, mentre le forze dell’ordine stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona.
Prima il furto di una vettura in città, poi la corsa verso il centro storico e infine l’assalto fulmineo alla gioielleria con la tecnica dell’auto-ariete. È un colpo da film quello messo a segno nella notte tra lunedì e martedì a Busto Arsizio, dove una banda di ladri ha preso di mira la Saci Gioielli, prestigiosa oreficeria a pochi passi dalla basilica di San Giovanni. Il blitz è scattato intorno all’1.45 in via Don Minzoni, all’angolo con via Milano. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato un’utilitaria rubata poco prima per sfondare la serranda e la vetrina del negozio. Una volta all’interno del laboratorio orafo, la banda ha agito in pochi minuti, puntando direttamente ai monili e ai preziosi custoditi nelle teche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Colpo da Film: Banda di Ladri Svaligia Gioielleria di Cecina con Auto-Ariete e Fuga Virale
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