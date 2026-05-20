Auto a fuoco dopo il tamponamento morto il conducente
Un incidente sull’autostrada A4 ha causato la morte di un uomo, coinvolto in un tamponamento con un tir vicino allo svincolo di San Donà - Noventa. Dopo lo scontro, l’auto ha preso fuoco e il conducente è deceduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente né su eventuali altre persone coinvolte. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.
Una persona è morta mentre era alla guida di un'auto che ha tamponato un tir sull'autostrada A4, nelle vicinanze dello svincolo di San Donà - Noventa. L'incidente si è verificato alle 15.40 di oggi, mercoledì 20 maggio, nel tratto a tre corsie al chilometro 424, sulla carreggiata in direzione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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