Auto a fuoco dopo il tamponamento morto il conducente

Un incidente sull’autostrada A4 ha causato la morte di un uomo, coinvolto in un tamponamento con un tir vicino allo svincolo di San Donà - Noventa. Dopo lo scontro, l’auto ha preso fuoco e il conducente è deceduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente né su eventuali altre persone coinvolte. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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