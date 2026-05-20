Aurelio Regina nel Cda di Quant>ICO come rappresentante di Confindustria

Aurelio Regina è entrato nel consiglio di amministrazione di Quant>ICO come rappresentante di Confindustria. Quant>ICO è una società indipendente specializzata in investimenti attraverso club deal, partecipata da più di 100 famiglie imprenditoriali italiane. La società si concentra sul supporto alle medie imprese italiane. Recentemente, Quant>ICO ha annunciato l’ingresso di Confindustria nel proprio capitale sociale, ampliando così la propria struttura azionaria.

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