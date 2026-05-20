Aurelio Regina nel Cda di Quant&gt;ICO come rappresentante di Confindustria

Da ildenaro.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurelio Regina è entrato nel consiglio di amministrazione di Quant>ICO come rappresentante di Confindustria. Quant>ICO è una società indipendente specializzata in investimenti attraverso club deal, partecipata da più di 100 famiglie imprenditoriali italiane. La società si concentra sul supporto alle medie imprese italiane. Recentemente, Quant>ICO ha annunciato l’ingresso di Confindustria nel proprio capitale sociale, ampliando così la propria struttura azionaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Senato focus sulla Sicilia. Sbarra: Protagonista con tutto il Sud di una nuova stagione di sviluppo Quant>ICO, club deal company indipendente partecipata da oltre 100 famiglie imprenditoriali italiane e attiva nel sostegno alle medie imprese, amplia il proprio assetto strategico annunciando l’ingresso di Confindustria nel capitale sociale. Contestualmente, Aurelio Regina entra nel consiglio d’amministrazione come rappresentante dell’associazione degli industriali. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo . 🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Confindustria entra nel capitale di Quantico, Regina nel cdaQuantico, piattaforma di investimento in club deal, ha annunciato l’ingresso di Confindustria nel proprio capitale sociale.

Il ministro Giuli chiede dimissioni rappresentante Mic nel Cda Biennale di Venezia per la presenza della RussiaIl ministro della Cultura, Alessandro Giuli, «ha chiesto alla rappresentante del Mic nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara...

aurelio regina aurelio regina nel cdaQuantico: Confindustria entra nel capitale, Regina nel cda(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - Quantico annuncia l'ingresso di Confindustria nel proprio capitale sociale. In rappresentanza ... ilsole24ore.com

aurelio regina aurelio regina nel cdaConfindustria entra nel capitale di Quantico, Regina nel cdaQuantico, piattaforma di investimento in club deal, ha annunciato l'ingresso di Confindustria nel proprio capitale sociale. lettera43.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web