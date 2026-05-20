Aurelio Regina nel Cda di Quant>ICO come rappresentante di Confindustria
Aurelio Regina è entrato nel consiglio di amministrazione di Quant>ICO come rappresentante di Confindustria. Quant>ICO è una società indipendente specializzata in investimenti attraverso club deal, partecipata da più di 100 famiglie imprenditoriali italiane. La società si concentra sul supporto alle medie imprese italiane. Recentemente, Quant>ICO ha annunciato l’ingresso di Confindustria nel proprio capitale sociale, ampliando così la propria struttura azionaria.
In Senato focus sulla Sicilia. Sbarra: Protagonista con tutto il Sud di una nuova stagione di sviluppo Quant>ICO, club deal company indipendente partecipata da oltre 100 famiglie imprenditoriali italiane e attiva nel sostegno alle medie imprese, amplia il proprio assetto strategico annunciando l’ingresso di Confindustria nel capitale sociale. Contestualmente, Aurelio Regina entra nel consiglio d’amministrazione come rappresentante dell’associazione degli industriali. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo . 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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