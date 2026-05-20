Audit | il governo Albanese respinge l’80% delle richieste di atti

Il governo albanese ha respinto circa l’80% delle richieste di accesso agli atti presentate durante un audit. In particolare, i dipartimenti ministeriali hanno ribaltato il 62% delle decisioni precedenti, creando dubbi sulla trasparenza amministrativa. Sono stati sollevati anche dubbi sulla capacità di alcuni uffici di riconoscere e dichiarare inesistenti documenti ufficiali già archiviati. La situazione ha suscitato attenzione sull’operato delle istituzioni e sulla gestione delle pratiche di accesso agli atti.

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? Domande chiave Perché i dipartimenti ministeriali hanno ribaltato il 62% delle decisioni?. Come fanno i burocrati a dichiarare inesistenti documenti ufficiali archiviati?. Chi deve rispondere della gestione opaca dei dati nel Tesoro?. Quali conseguenze avrà il fallimento della trasparenza sulla democrazia australiana?.? In Breve Il 63% delle richieste ha subito ritardi superiori ai 30 giorni previsti.. Il 62% delle decisioni burocratiche è stato modificato dall'Ufficio del Commissario per l'Informazione.. Gabrielle Appleby del Centre for Public Integrity chiede una revisione indipendente del sistema.. A marzo il governo Labor ha abbandonato un piano per introdurre tariffe di accesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Audit: il governo Albanese respinge l’80% delle richieste di atti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Iran respinge il piano Usa: «Richieste eccessive»L’Iran ha respinto il piano degli Stati Uniti per la fine della guerra, secondo quanto riportato dai media di Teheran. Rappresentante di lista e giorno libero: l’Air respinge 26 richiesteTempo di lettura: 2 minutiSu 87 richieste presentate dagli operatori di esercizio per svolgere il ruolo di rappresentante di lista al prossimo...