Durante una manifestazione, alcuni attivisti sono stati avvicinati, offesi e successivamente ammanettati dalle forze di sicurezza. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha preso le distanze da un intervento del suo ministro più radicale, dichiarando che non rappresenta il governo. L’Italia ha annunciato che continuerà a seguire da vicino la situazione, senza escludere azioni ulteriori. La controversia ha suscitato reazioni a livello internazionale, anche se non si può parlare di un vero e proprio incidente diplomatico.

Incidente diplomatico rientrato? Non proprio. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu interviene in calcio d’angolo per neutralizzare lo sprezzante fuor d’opera del ministro falco Ben-Gvir che ha provocato lo sdegno internazionale. A partire dall’Italia. Pomo della discordia il video, pubblicato sui social dallo stesso Gvir, che lo ritrae sbeffeggiare gli attivisti della Flotilla arrestati e sbarcati al porto di Ashdod. “ Benvenuti in Israele, qui i padroni siamo noi”. Davanti agli attivisti (alcuni dei quali italiani) ammanettati e costretti a inginocchiarsi sulle note dell’inno di Israele, il ministro si è fatto largo ridacchiando e incitando ai maltrattamenti in favore di telecamere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attivisti offesi e ammanettati, Netanyahu sconfessa il falco Ben-Gvir: non ci rappresenta. L’Italia andrà fino in fondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla, Ben-Gvir tra attivisti ammanettati e bendati: “Benvenuti in Israele”Il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud...

Flotilla: attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati. Ben Gvir li deride. Meloni e Tajani: “Inaccettabile”Hanno scatenato polemiche e indignazione le immagini diffuse dal ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir, in cui viene ripreso...

Flotilla, Ben Gvir mostra in video gli attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati: Benvenuti in IsraeleIl ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati tra ieri e ... leggo.it

Attivisti della Flotilla bendati e ammanettati, Ben Gvir li deride. Meloni-Tajani: Israele si scusiLe immagini del ministro della Sicurezza nazionale che dà il suo sarcastico benvenuto fa indignare l'Italia, che convoca l'ambasciatore ... huffingtonpost.it