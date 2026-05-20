Attivisti Flotilla in ginocchio e ammanettati l’Italia attacca Israele | Chiedete scusa

Da cdn.ilfaroonline.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 20 maggio 2026, si sono verificati scontri tra attivisti della Flotilla Global Sumud e le forze di sicurezza israeliane, con alcuni manifestanti ammanettati e sdraiati a terra. L’Italia ha espresso una richiesta formale di scuse dopo aver accusato Israele di aver agito in modo eccessivo durante l’intervento. La vicenda ha suscitato una reazione internazionale, con immagini diffuse dal ministro israeliano del Sicurezza nazionale che mostrano i momenti dell’operazione. La situazione ha provocato una tensione crescente tra i due governi.

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Dopo le immagini diffuse dal ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, Meloni e Tajani chiedono chiarimenti formali e annunciano la convocazione dell’ambasciatore israeliano Roma, 20 maggio 2026 – Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Benjamin Netanyahu difende il diritto di bloccare l’ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, definite “non in linea con i valori dello Stato di Israele”. Roma, intanto, chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Attivisti Flottilla ammanettati ad Ashdod, Ben Gvir li deride: Benvenuti in Israele - RTL 102.5

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