Attivista portata via dalla polizia mentre fa colazione in un bar a Mantova | Non c'è diritto al dissenso in Italia

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’attivista è stata portata via dalla polizia mentre si trovava in un bar di Mantova, dove stava facendo colazione prima di partecipare a una manifestazione. Secondo quanto riferito dall’interessata, è stata identificata e condotta in questura. La donna ha dichiarato di non aver ricevuto spiegazioni sul motivo del suo trasferimento e ha affermato che si tratta di una restrizione al diritto di dissenso in Italia. La vicenda ha suscitato attenzione tra i sostenitori del movimento.

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Un'attivista è stata identificata e portata in questura mentre stava facendo colazione prima di una manifestazione in un bar di Mantova, il suo racconto a Fanpage.it: "Non c'è diritto al dissenso in Italia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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