Attimi di terrore in piazza | estrae una pistola durante una lite

Durante una lite in pieno centro a Parabiago, un uomo ha estratto una pistola calibro 9 semiautomatica e l'ha mostrata senza esitazioni. L'episodio si è verificato in un'area frequentata da passanti e ha generato attimi di paura tra la gente presente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno successivamente sequestrato l’arma. La dinamica dell’accaduto e le eventuali motivazioni sono ancora al vaglio degli investigatori.

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