La Procura di Modena ha escluso che l'attacco avvenuto di recente fosse collegato a motivazioni di terrorismo o odio razziale, analizzando i dati digitali sequestrati ai dispositivi dell’indagato. Non sono stati trovati elementi che suggerissero un’intenzione premeditata o un movente di carattere ideologico. Nonostante i messaggi inviati dall’indagato, le autorità hanno deciso di non attribuire alla vicenda un carattere di pianificazione preventiva, concentrando l’attenzione sui dettagli emersi dall’analisi forense dei dispositivi.

? Punti chiave Cosa nascondevano i dati digitali sequestrati nei dispositivi di El Koudri?. Perché la Procura ha escluso la premeditazione nonostante i messaggi inviati?. Chi ha ignorato gli allarmi sulla salute mentale dell'aggressore?. Come influenzerà il passato dell'avvocato Giannelli l'esito del processo?.? In Breve Analisi digitale su quattro computer, cinque telefoni, due hard disk e un tablet.. Difesa affidata all'avvocato Fa "Fausto Giannelli" con precedenti su casi radicali.. Arcivescovo Erio Castellucci interviene per proteggere le seconde generazioni a Modena.. Indagini su messaggi inviati a un'università riguardanti presunti bastardi cristiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacco di Modena: la Procura esclude terrorismo e odio razziale

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