Attaccanti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 38ª giornata

Per la 38ª giornata di campionato, è stata stilata una guida che elenca gli attaccanti consigliati per il fantacalcio, suddivisi in fasce in base alle loro prestazioni e alle possibilità di rendimento. La lista include sia i giocatori più utilizzati e prolifici, sia quelli da evitare in questa fase finale del campionato. La selezione si basa su dati recenti e sulle probabilità di scendere in campo, offrendo ai fantallenatori uno strumento per le scelte di questa ultima giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Archiviata la 37ª giornata, la Serie A è pronta per l'ultimo turno della stagione.Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 38ª giornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gli ATTACCANTI in ordine di APPETIBILITÀ14 GIORNATA FantacalcioDIVISIONE in FASCE Sullo stesso argomento Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 38ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 38ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per il centrocampo Serie A, i consigli fantacalcio sugli attaccanti da schierare per la 37ª giornata #fantacalcio #fantapiu3 #championsleague #seriea #serieb #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio #fantamercato #calcio #probabiliformazioni #infortunati fantapiu3.com/ x.com Ho appena scaricato il fantacalcio reddit Cheddira, il bomber ritrovato: ora è lui l’uomo in più del Lecce (e del fanta)Dopo il gol e l'assist col Pisa arriva un’altra notte da protagonista: doppietta contro il Sassuolo. Il marocchino può essere l’arma decisiva nel finale ... gazzetta.it Douvikas, annata da grande (anche al fanta): quattordici bonus e fantamedia al topLa rete del greco contro il Verona ha garantito al Como la qualificazione a una competizione europea. Ecco i suoi numeri e la quotazione al Fantacampionato Gazzetta ... gazzetta.it