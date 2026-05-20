Attaccanti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 38ª giornata
Per la 38ª giornata di campionato, è stata stilata una guida che elenca gli attaccanti consigliati per il fantacalcio, suddivisi in fasce in base alle loro prestazioni e alle possibilità di rendimento. La lista include sia i giocatori più utilizzati e prolifici, sia quelli da evitare in questa fase finale del campionato. La selezione si basa su dati recenti e sulle probabilità di scendere in campo, offrendo ai fantallenatori uno strumento per le scelte di questa ultima giornata.
Archiviata la 37ª giornata, la Serie A è pronta per l'ultimo turno della stagione.Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gli ATTACCANTI in ordine di APPETIBILITÀ14 GIORNATA FantacalcioDIVISIONE in FASCE
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