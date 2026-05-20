Atop dalla crisi alla svolta Arriva il nuovo investitore Cancellati tutti gli esuberi
Un accordo è stato raggiunto per salvare 120 posti di lavoro presso l'azienda situata in Strada di Sant’Appiano, nel comune di Barberino Tavarnelle, al confine con Poggibonsi. L’intesa prevede la presenza di un nuovo investitore che ha preso il controllo della società, cancellando tutti gli esuberi precedentemente annunciati. La vertenza, che aveva attraversato un periodo di crisi, si è conclusa positivamente con questa soluzione.
Un’intesa per salvare 120 posti di lavoro. Si chiude in maniera positiva la vertenza Atop, azienda in Strada di Sant’Appiano, nel comunque di Barberino Tavarnelle, al confine con Poggibonsi. Un polo con personale soprattutto di Poggibonsi e di Colle. Nei mesi scorsi il rischio di un dimezzamento della forza lavoro, da 240 a 120 unità nello stabilimento del gruppo industriale Ima che produce piccoli motori elettrici. Adesso si è arrivati a una situazione a ’esuberi zero’, in virtù della creazione di una newco: è la Sintech, una nuova azienda pronta a investire sul territorio, ad assumere addetti e ad affiancare Atop. Questo l’esito del tavolo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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