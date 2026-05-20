Atop dalla crisi alla svolta Arriva il nuovo investitore Cancellati tutti gli esuberi

Un accordo è stato raggiunto per salvare 120 posti di lavoro presso l'azienda situata in Strada di Sant’Appiano, nel comune di Barberino Tavarnelle, al confine con Poggibonsi. L’intesa prevede la presenza di un nuovo investitore che ha preso il controllo della società, cancellando tutti gli esuberi precedentemente annunciati. La vertenza, che aveva attraversato un periodo di crisi, si è conclusa positivamente con questa soluzione.

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