Atletica oggi in tv Meeting Savona 2026 | orari programma streaming big italiani in gara

Oggi si svolge il quindicesimo Meeting Internazionale della Città di Savona, che si tiene alla Fontanassa. L'evento, inserito per la prima volta nella categoria Bronze del World Athletics Continental Tour, prevede diverse competizioni di atletica. In programma ci sono numerosi eventi con alcuni dei più noti atleti italiani che partecipano alla giornata. L'appuntamento è trasmesso in streaming e in televisione, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le gare dal vivo.

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Si preannuncia un pomeriggio di grande atletica quello odierno alla Fontanassa in occasione del quindicesimo Meeting Internazionale della Città di Savona, inserito per la prima volta nella fascia Bronze del World Athletics Continental Tour. Il campo partenti comprende figure di spicco della Nazionale italiana tra cui gli sprinter Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, ma anche altri big come Leonardo Fabbri e Lorenzo Simonelli. LA DIRETTA LIVE DEL MEETING DI SAVONA DI ATLETICA DALLE 15.55 Debutto stagionale sui 100 per i primatisti nazionali della distanza Jacobs e Dosso, entrambi chiamati ad una prestazione di alto profilo per vincere la gara di oggi considerando il livello della concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Meeting Savona 2026: orari, programma, streaming, big italiani in gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Zaynab Dosso: la donna più veloce del mondo a Sprint Zone Sullo stesso argomento Atletica oggi, Meeting Savona 2026: orari, tv, programma, streaming, big italiani in garaSi preannuncia un pomeriggio di grande atletica quello odierno alla Fontanassa in occasione del quindicesimo Meeting Internazionale della Città di... Atletica oggi in tv, Meeting Firenze 2026: orari, programma, streaming, big italiani in garaTutto pronto allo stadio Ridolfi di Firenze per una nuova edizione del Pegaso Meeting, valevole come tappa di livello Challenger del World Athletics... Atletica oggi, Meeting Savona 2026: orari, tv, programma, streaming, big italiani in garaSi preannuncia un pomeriggio di grande atletica quello odierno alla Fontanassa in occasione del quindicesimo Meeting Internazionale della Città di Savona, ... oasport.it Dove vedere in tv Marcell Jacobs, Meeting Savona 2026: orari batteria e finale, programma, streamingMarcell Jacobs farà il proprio esordio stagionale al Meeting di Savona, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica che andrà in scena ... oasport.it