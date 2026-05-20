Atalanta l’orgoglio di Palladino | Volevo riportare la Dea in Europa e ci siamo riusciti

Domenica pomeriggio, la squadra ha ricevuto una standing ovation dalla curva Nord, mentre il tecnico è stato premiato martedì sera a Cologno al Serio con la Panchina d’Argento al Memorial Mazza. La vittoria ha portato l’Atalanta a qualificarsi per le competizioni europee, risultato che il tecnico desiderava ottenere per la squadra. La premiazione si è svolta in un evento dedicato, con la presenza di vari rappresentanti e tifosi, celebrando così il successo stagionale della squadra.

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