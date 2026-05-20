Atalanta l’orgoglio di Palladino | Volevo riportare la Dea in Europa e ci siamo riusciti

Da sport.quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio, la squadra ha ricevuto una standing ovation dalla curva Nord, mentre il tecnico è stato premiato martedì sera a Cologno al Serio con la Panchina d’Argento al Memorial Mazza. La vittoria ha portato l’Atalanta a qualificarsi per le competizioni europee, risultato che il tecnico desiderava ottenere per la squadra. La premiazione si è svolta in un evento dedicato, con la presenza di vari rappresentanti e tifosi, celebrando così il successo stagionale della squadra.

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Bergamo -Dopo la standing ovation ricevuta domenica pomeriggio dalla curva Nord un altro riconoscimento per Raffaele Palladino, premiato martedì sera a Cologno al Serio con la Panchina d’Argento al Memorial Mazza. Un’occasione, per il 42enne allenatore di Mugnano, per tracciare un suo bilancio personale di questi suoi sei mesi a Bergamo, in attesa d i conoscere il suo futuro.  “L’Atalanta doveva essere nel mio destino. Dopo l’addio alla Fiorentina ho rifiutato diverse offerte, anche dall’estero, perché sentivo che questo era l’ambiente giusto per me. Lo sanno tutti: io ho aspettato l’Atalanta”, ha ricordato il mister campano. Rivendicando il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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