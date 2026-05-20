’Aster’ fra poesie a stelle

La poesia contemporanea sta attraversando un cambiamento, spostando il suo spazio di espressione oltre le pagine scritte per affrontare temi legati all’intelligenza artificiale, alle realtà virtuali e all’uso della tecnologia. Le opere si confrontano con la ridefinizione dello spazio pubblico e con nuove modalità di comunicazione, portando la poesia a unirsi alle esperienze quotidiane in modo più diretto. Questa evoluzione coinvolge autori e lettori, che si trovano a riflettere sui mutamenti della società moderna attraverso un linguaggio poetico rivisitato.

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