’Aster’ fra poesie a stelle
La poesia contemporanea sta attraversando un cambiamento, spostando il suo spazio di espressione oltre le pagine scritte per affrontare temi legati all’intelligenza artificiale, alle realtà virtuali e all’uso della tecnologia. Le opere si confrontano con la ridefinizione dello spazio pubblico e con nuove modalità di comunicazione, portando la poesia a unirsi alle esperienze quotidiane in modo più diretto. Questa evoluzione coinvolge autori e lettori, che si trovano a riflettere sui mutamenti della società moderna attraverso un linguaggio poetico rivisitato.
La poesia contemporanea esce dai libri per misurarsi con la modernità: intelligenza artificiale, realtà virtuali, tecnologia e ridefinizione dello spazio pubblico. Nasce da qui ‘Aster. Quando orientarsi con la poesia dà corpo alle stelle’, rassegna in programma sabato e domenica, ideata dal Sistema bibliotecario urbano della Spezia per trasformare la lettura in pratica collettiva. Il festival, finanziato dal Ministero della Cultura, unisce la conservazione storica all’avanguardia nei tre fulcri della mediateca Fregoso, della biblioteca Mazzini e del quartiere Umbertino. "Aster rappresenta un’iniziativa culturale innovativa e di grande valore... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Class 3rd English poem 'Daisies' by Frank D. Sherman {Explanation} short poems about daisies & stars
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