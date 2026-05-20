Assistenti della giustizia Comitato su tutte le furie | Graduatoria pronta utilizzare per colmare carenza degli uffici
Il Comitato degli Idonei Assistenti ha annunciato che la graduatoria del concorso pubblicato dal Ministero della Giustizia a luglio 2025 è pronta. L’organizzazione propone di utilizzare questa graduatoria per coprire le carenze di personale negli uffici giudiziari italiani. La questione riguarda la mancanza di personale negli uffici di cancelleria e di giurisdizione, un problema cronico che si ripresenta regolarmente. Il Comitato insiste sulla necessità di impiegare immediatamente questa graduatoria a scopo di rafforzare l’organico.
Il Comitato degli Idonei Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria interviene sul tema della cronica carenza di personale negli uffici giudiziari italiani, richiamando l’attenzione sulla graduatoria del concorso bandito dal Ministero della Giustizia a luglio 2025.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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