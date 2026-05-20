Oggi Unicredit non parteciperà all'assemblea annuale di Commerzbank. La decisione si inserisce in un momento in cui il gruppo guidato da un amministratore delegato ha scelto di non essere presente all’appuntamento. La partecipazione alle assemblee rappresenta un momento chiave per le decisioni strategiche delle banche coinvolte, anche se in questa occasione il motivo della mancata presenza non è stato comunicato ufficialmente. Nessun rappresentante di Unicredit sarà presente per esprimere eventuali voti o commenti.

Unicredit oggi non parteciperà all'assemblea annuale di Commerzbank. Il gruppo guidato da Andrea Orcel (in foto), primo azionista con il 38,8% del capitale nonché potenziale acquirente dell'istituto tedesco, non ha infatti registrato le azioni entro la scadenza del 13 maggio perdendo così il diritto di partecipare all'assise. La mossa non è una sorpresa: Orcel ha più volte sottolineato che in questa fase Unicredit non intende avere influenza sulla gestione della banca, tanto più mentre è in corso l'offerta pubblica di scambio che si chiuderà il 16 giugno. Una scelta che viene letta dal mercato anche come un segnale di cautela politica e regolamentare, in una partita che continua a essere osservata con attenzione sia da Berlino sia dalle autorità europee. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assemblea di Commerz. Orcel sceglie di disertare

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