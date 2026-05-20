Assegno di Inclusione ADI a maggio 2026 | ecco tutte le date di pagamento
A partire dal 1° gennaio 2024, è attivo l’Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e soddisfano determinati requisiti. Le date di pagamento dell’ADI sono state comunicate fino a maggio 2026, garantendo così ai beneficiari un iter regolare e puntuale per ricevere gli assegni. Questa misura si inserisce tra gli strumenti di assistenza sociale messi in campo dal governo per supportare le famiglie in difficoltà.
. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 maggio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 27 maggio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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